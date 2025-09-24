Um ciclista morreu na manhã desta quarta-feira (24) após ser atropelado na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), na altura do Jardim São Bento, em Hortolândia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima seguia pelo acostamento na contramão, no sentido Monte Mor, quando foi atingida por um Fiat Argo.
O impacto foi fatal e o homem não resistiu aos ferimentos.
Matou ciclista e fugiu a pé
Após o acidente, o carro pegou fogo e o motorista fugiu a pé antes da chegada do socorro.
O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia no local. O corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana. Até o fechamento desta matéria, o condutor não havia sido identificado.