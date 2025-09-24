A Vigilância Epidemiológica de Americana reforça que o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é a unidade de referência no município em casos de picada de escorpião e possui estoques regularizados tanto de soros antiescorpiônicos quanto de soros antiaracnídicos. Em 2025, segundo dados levantados até o dia 12 de setembro, Americana registrou 319 acidentes com animais peçonhentos, sendo a maior parte com escorpiões (276), seguidos pelas aranhas (25).

O HM faz parte da lista de PESAs (Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno), locais que são referências para atendimento de acidentes com animais peçonhentos na região. A relação foi definida em reuniões da CIR (Comissão Intergestores Regional) e divulgada pelo GVE-Campinas (Grupo de Vigilância Epidemiológica), órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Em Americana, o HM é responsável pelo armazenamento dos soros e também pela distribuição às demais unidades de saúde, incluindo as particulares, conforme necessidade e prescrição médica. Após a utilização dos mesmos, a Vigilância é comunicada e solicita ao GVE a reposição do estoque.

Em casos de acidentes com escorpião, a orientação é procurar o Hospital Municipal para avaliação médica, que será realizada com base nos sinais, sintomas e fatores de risco do paciente. O soro é indicado de acordo com a gravidade do caso, conforme a classificação abaixo:

– Casos leves: dor, eritema e parestesia local

– Casos moderados: sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação e hipertensão arterial leve

– Casos graves: vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, prostração, bradicardia, edema pulmonar agudo e choque

“O atendimento rápido faz toda a diferença em casos de acidente com animais peçonhentos. Por isso, reforçamos que o HM é o local adequado para avaliação médica e, quando necessário, aplicação do soro. O mais importante é que as pessoas busquem o serviço de saúde imediatamente”, apontou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

“O Hospital Municipal cumpre um papel fundamental na proteção da nossa população ao centralizar o atendimento e a distribuição dos soros para acidentes com animais peçonhentos. Esse trabalho, aliado às nossas ações de prevenção, garante mais segurança e tranquilidade para os americanenses”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Prevenção

A Secretaria de Saúde, por meio do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões), reforça os cuidados necessários para evitar o aparecimento de escorpiões:

– Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha;

– Telar as aberturas dos ralos, pias, tanques, ventilação de porões e manter assoalhos calafetados;

– Examinar roupas, calçados, forros de cama, mesa e banho antes de usá-los;

– Evitar que cortinas e roupas de cama toquem no chão;

– Manter quintais e jardins limpos, livres de lixo e entulho;

– Tomar cuidado ao manusear madeiras e materiais de construção.

Reclamações ou solicitações a respeito do assunto devem ser encaminhadas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Prefeitura de Americana, através do telefone (19) 3475-9024 ou pelo site www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital”.