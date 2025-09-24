Chico anuncia crédito de R$ 2 milhões a 47 escolas de Americana

A Prefeitura de Americana credita, no dia 30 de setembro, a segunda parcela de 2025 do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM). Na próxima terça-feira, R$ 2 milhões em recursos municipais serão repassados para 47 unidades de ensino, com Conselho Escola Comunidade (CEC) constituído, para a realização de serviços.

Desde a criação do programa pela gestão municipal, em 2021, mais de R$ 19,7 milhões em recursos próprios da Prefeitura foram repassados às escolas para a promoção de melhorias.

O anúncio do crédito da nova parcela foi feito pelo prefeito Chico Sardelli. “Estamos focados em assegurar as melhores condições para nossos estudantes e as escolas da rede podem contar com nosso apoio e nosso carinho”, disse Chico.

“Desde o primeiro dia trabalhamos para que nossas escolas continuem oferecendo Educação de qualidade e o PDDEM integra esta lógica de promover melhorias contínuas por meio de investimentos em qualificação profissional e em infraestrutura”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Objetivo

O PDDEM tem como objetivo desburocratizar e agilizar a realização de melhorias na rede municipal de ensino. O programa oferece assistência financeira suplementar para que as escolas realizem manutenções e melhorias em sua estrutura física e pedagógica. A medida fortalece a participação da comunidade e a autogestão.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, ressaltou a boa aceitação do programa e a expectativa dos gestores para a chegada dos recursos. “O PDDEM é uma política pública desenvolvida por Chico e Odir e que foi muito bem aceita pela comunidade escolar. Os valores são transferidos diretamente para as escolas com CEC ativo e aplicados conforme as prioridades definidas pela própria comunidade, o que beneficia diretamente todos os estudantes da rede municipal”, afirmou.

O chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, destacou que o programa também contribui para o fortalecimento da economia local. “Ao permitir que as diretoras contratem diretamente pequenos prestadores de serviço e fornecedores da própria região, o PDDEM ajuda a fomentar a economia dos bairros e valorizar os empreendedores locais, que muitas vezes não têm estrutura para participar de grandes processos licitatórios. Dessa forma, o recurso investido nas escolas gera também desenvolvimento econômico para a cidade”, avaliou.

