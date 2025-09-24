SEAAC reelege diretoria com mais de 98% dos votos

Em eleição realizada de 16 a 18 de setembro, o SEAAC de Americana e Região reelegeu a sua Diretoria para o mandato de 19 de novembro de 2025 a 18 de novembro de 2029. A presidenta do SEAAC foi reconduzida ao cargo com 98,7% dos votos recebidos. Do total de associados 80% votaram na eleição que teve três urnas itinerantes e uma fixa na sede do Sindicato. Para ter direito a voto é preciso ter um ano como sócio e dois anos como trabalhador da categoria profissional.

Após a apuração a presidenta agradeceu a participação ativa de todos os diretores e da equipe que trabalhou na eleição, percorrendo toda a base de abrangência do SEAAC recolhendo os votos. “Nosso compromisso continua sendo pelo trabalho incansável por todos aqueles que são representados por nossa entidade. Não fazemos distinção se a categoria é pequena ou grande e nem se a empresa tem muitos ou um único trabalhador, sempre estamos à disposição para negociar a melhor Convenção ou Acordo Coletivo possível”.

DIRETORIA

A Diretoria eleita ficou assim composta: Presidenta, Helena Ribeiro da Silva; Diretora da Secretaria Geral, Vlaici Sartorato da Silva; Diretora da Secretaria de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva; Diretor da Secretaria de Formação Sindical, Saúde e Previdência Social, José Carlos Bispo de Souza Júnior; Diretora da Secretaria de Assuntos da Mulher, Criança e Adolescente, Rosangela Cristina Amado. Conselho Fiscal: Maria Moura Gimenez, Silvana Aparecida Polline e Liliana Regina Ricardo Silveira Rosa. Suplentes: Adilson José de Paula, Lourdes Claro Ribeiro da Silva e Isabel Duarte de Araujo Bumussa.

