Profissionais da Saúde de Santa Bárbara recebem capacitação sobre escorpiões

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta terça-feira (23) o treinamento “Escorpionismo e Estrutura Urbana: Exemplos Pautados em Sensoriamento Remoto e Geotecnologias”. A iniciativa foi voltada aos enfermeiros e gestores que atuam na Rede Municipal de Saúde e ocorreu na Secretaria de Educação.

O objetivo foi atualizar os profissionais quanto aos locais de infestação por escorpião na cidade, visando desempenhar ações de prevenção contra acidentes com escorpiões, além de outras orientações alusivas ao tema. O treinamento foi ministrado pelo diretor de políticas públicas da Secretaria de Saúde, Thiago Salomão de Azevedo.

Durante o encontro, o diretor abordou, entre outros temas, o uso do sensoriamento remoto e outras tecnologias de ponta para mapear áreas de risco. O método desenvolvido no município resultou em modelos preditivos capazes de indicar regiões mais suscetíveis a acidentes por escorpião, contribuindo para estratégias de prevenção.

O caso de sucesso foi apresentado por Azevedo durante o IV Encontro Nacional de Vigilância e Controle dos Acidentes por Animais Peçonhentos, promovido no último mês, no Instituto Butantan. Organizado pelo Ministério da Saúde, o evento reuniu gestores, pesquisadores e profissionais da saúde de todo o Brasil para discutir e atualizar planos e estratégias intersetoriais, debater protocolos, novas tecnologias e ampliação do acesso aos antivenenos, tendo como foco a melhoria da assistência às vítimas de picadas de animais como serpentes, aranhas e escorpiões, além da redução do número de casos.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger os usuários dos serviços públicos, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Prevenção

Nos próximos meses, até o final do ano, ocorre o período de maior incidência de acidentes com escorpiões. Nessa época, é necessário redobrar os cuidados e a atenção quanto à prevenção, principalmente em relação às crianças e aos idosos.

Abaixo algumas medidas simples que podem ajudar a evitar acidentes:

– Verificar calçados e roupas antes de vestir;

– Verificar os brinquedos e guardá-los em recipientes fechados;

– Manter vedados os ralos, pias, tanques, caixas de gordura e outras aberturas da rede de esgoto;

– Eliminar entulhos e lixo do quintal;

– Vedar frestas em portas e janelas;

– Rebocar paredes e eliminar frestas de muros;

– Vedar frestas em interruptores e bocais de lâmpadas;

– Manter material de construção organizado e eliminar materiais inservíveis.

Em caso de acidente o cidadão deve procurar imediatamente atendimento médico e não realizar procedimentos caseiros.

No caso de crianças menores de 10 anos, os pais devem procurar preferencialmente o Pronto Socorro “Dr. Edison Mano”.

Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, as pessoas podem entrar em contato com o Departamento de Vigilância em Zoonoses, pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP