O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo acesso gratuito ao Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” para profissionais de segurança pública. A proposta inclui o acesso ao zoológico na lei municipal nº 4.562/2007, que concede gratuidade de entrada em eventos culturais e esportivos para policiais civis, científicos, militares, ambientais, rodoviários, bombeiros, guardas municipais e componentes do Tiro de Guerra.

No texto do projeto, o autor ressalta que a medida tem como objetivo reconhecer o trabalho de servidores que atuam em funções essenciais à ordem e à segurança pública. Segundo Brochi, a inclusão do Parque Ecológico na lista de gratuidades representa um gesto de valorização, além de contribuir para a promoção do bem-estar, do lazer e da integração desses profissionais e suas famílias. “Os profissionais da segurança pública merecem reconhecimento pelo trabalho essencial que realizam diariamente. Estender a gratuidade ao Parque Ecológico e a outros locais é uma forma justa de valorizar esses servidores, além de oferecer a eles e suas famílias momentos de lazer e bem-estar,” destaca.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

