Leilões Caixa: 2.115 imóveis, a partir de R$ 6,2 mil e descontos de até 60%

Quem está a procura de imóveis para compra já pode se programar para participar dos leilões da Caixa, que acontecerão entre os meses de julho – dias 14,17, 21 e 24 – e agosto – dias 18 e 21. No total são 2.115 propriedades ofertadas por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br, com descontos que podem chegar a 60% do valor de avaliação inicial. A partir de R$ 6.244,79 é possível arrematar casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais / industriais, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado no edital.

Confira os detalhes por mês:

JULHO

14/07- 1º leilão – valor da avaliação

21/07 – 2º leilão – bens com até 40% de desconto

17/07 – licitação aberta – bens com até 45% de desconto

24/07 – licitação aberta – bens com até 60% de desconto

São 1.539 propriedades em leilão, sendo: 929 apartamentos, 564 casas, 14 imóveis comerciais / industriais e 32 terrenos anunciados pelo país. Destaca-se a região Sudeste com o maior número de opções de imóveis (655), seguida pelo Nordeste (361), Centro-Oeste (306), Sul (182) e o Norte (35).

AGOSTO

18/08- 1º leilão – valor da avaliação

21/08 – 2º leilão – bens com até 40% de desconto

São 576 propriedades em leilão, sendo: 339 apartamentos, 205 casas, três imóveis comerciais / industriais e 29 terrenos anunciados pelo país. Destaca-se a região Sudeste com o maior número de opções de imóveis (262), seguida pelo Sil (122), Nordeste (98), Centro-Oeste (85), e o Norte (9).

Todas as datas têm lotes disponíveis nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

DESTAQUES POR REGIÃO

Entre os imóveis do Sudeste, por exemplo no Rio de Janeiro, um apartamento de 35m², 1 quarto, banheiro, sala e cozinha é oferecido a R$ 54.151,41. Ainda na região, uma casa de 58,62 m², construída em terreno de 101,67m², com 2 quartos, área de serviço, 2 banheiros, sala, sai por R$ 132.841,31. Outro destaque é em Minas Gerais, um apartamento de 136m², oferecido o lance inicial de R$ 586.860,00.

Já no estado de São Paulo, na cidade de Assis, um terreno de 3.400m² pode ser arrematado por R$ 1.800.000,00. Em Bauru (SP), um apartamento, 59,85 m², 2 quartos, cozinha e 1 vaga de garagem, sai por R$ 90.116,68. Outra oferta é na cidade de Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo, com um apartamento 106,52 m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, sai por R$ 79.009,84. Em Jardim Guaianazes, bairro localizado na capital paulista, um apartamento de 63,05 m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha é oferecido por R$ 122.400,00. Em outro bairro paulistano, Jardim Sabará (Usina Piratininga), um apartamento, 73,2m², 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, é oferecido por R$ 192.000,00.

No Nordeste, especificamente em Alagoas, uma casa de 180m² de área privativa, com 3 quartos, varanda, 2 banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem pode ser arrematada por R$ 9.294,57. No Ceará, uma casa de 81,2 m² de área privativa, construída em terreno de 150 m², sai por R$ 6.244,79

Na região Norte, no estado do Pará, um apartamento de 125,31m², 3 quartos, área de serviço, banheiro, sala e uma vaga de garagem., sai por R$126 mil o lance inicial. No Centro-Oeste, destacamos no Distrito Federal um apartamento, 99,27m², 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, oferecido por R$ 104.804,61. Já no estado do Mato Grosso, um apartamento, 103,43m², 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, a R$ 109.019,32. Por fim, no Sul, especificamente no Paraná, uma casa de 49,67m² construída em terreno de 145,33m², com 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha, é oferecida por R$ 123.000,00.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. “Disponibilizamos seis datas estratégicas entre julho e agosto para que os interessados possam se organizar e participar. Recomendo que aproveitem esse tempo para estudar bem as opções disponíveis, avaliar os imóveis de seu interesse e verificar as condições específicas de cada lote, verificando sempre no site da caixa, especialmente aqueles que oferecem possibilidade de financiamento e uso do FGTS, o que torna a aquisição ainda mais acessível”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

SERVIÇO

Leilões da Caixa – 2.115 imóveis em todo o Brasil

Datas:

– Encerramento a partir das 10h00 do dia 14/07/25 (1º leilão – valor da avaliação)

– Encerramento a partir das 10h00 do dia 21/07/25 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)

– Encerramento a partir das 10h00 do dia 17/07/25 (licitação aberta – bens com até 45% de desconto)

– Encerramento a partir das 10h00 do dia 24/07/25 (licitação aberta – bens com até 60% de desconto)

– Encerramento a partir das 10h00 do dia 18/08/25 (1º leilão – valor da avaliação)

– Encerramento a partir das 10h00 do dia 21/08/25 (2º leilão – bens com até 40% de desconto

