Roberto Vensel reeleito presidente do PT Sumaré

O Partido dos Trabalhadores de Sumaré realizou domingo (6) o Processo de Eleições Diretas (PED), que confirmou Roberto Vensel para a presidência municipal da sigla. Ao todo, foram computados 397 votos. A chapa “O PT DA VERDADEIRA MILITÂNCIA”, de Roberto Vensel, obteve expressivos 279 votos (77,93%) contra 79 (22,07%) da chapa “O PT DA VERDADEIRA MILITÂNCIA”.

A reeleição de Vensel reforçou a consolidação e o fortalecimento do grupo político que tem à frente o ex-candidato a prefeito Willian Souza, liderança que se tornou referência em Sumaré e na região após alcançar mais de 51 mil votos nas eleições municipais de 2024.

Para Roberto, o PED deste ano foi um marco para a militância petista da cidade. “Foi um processo democrático, respeitoso e muito bonito de ver. Tivemos uma militância engajada e consciente, o que mostra que o PT está vivo, forte e preparado para os próximos desafios. A recondução da atual gestão não é só uma escolha pela continuidade, mas também um reconhecimento pelo que construímos até aqui — principalmente por termos projetado uma liderança do porte do Willian, que hoje representa o sentimento de mudança e esperança em Sumaré”, afirmou.

O presidente reeleito também destacou o papel estratégico de Willian na trajetória recente do partido.

Roberto Vensel elogia Willian

“Willian é um quadro extraordinário, que inspira milhares de pessoas. Sua candidatura a prefeito foi um divisor de águas e consolidou uma nova forma de fazer política, conectada com as demandas do povo e com um olhar social transformador. O partido só tem a ganhar com a liderança dele cada vez mais fortalecida”, completou.

Com a nova gestão confirmada, o PT de Sumaré segue firme em sua estratégia de ser oposição a atual gestão municipal e ampliar a atuação nos bairros, dialogando com os movimentos populares e consolidando uma alternativa sólida e popular de governo para o futuro da cidade.

