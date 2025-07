A visão também é afetada pelos raios ultravioleta. Especialista explica o que pode ocorrer e também como se proteger

Com as férias escolares muitas pessoas passam a fazer mais atividades ao ar livre, além daquelas que viajam, seja para o interior, fazendas ou praias. Fato é que sendo adulto ou criança acabamos tendo mais contato com o sol. Muito se fala sobre os cuidados com a pele e o uso de protetor solar, mas poucos se lembram, ou mesmo sabem, que os raios solares também podem afetar os olhos.

“Os raios ultravioletas, chamados de raios UV, podem penetrar facilmente nos tecidos oculares e isso aumenta o risco de diversas doenças que podem afetar o sistema visual, por isso é importante tomar certos cuidados. Vale destacar o que muitos já devem ter ouvido falar, mas nem sempre dão atenção: não se deve olhar diretamente para o sol”, explica o presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia (SGO), Henrique Rocha.

Ele ressalta os cuidados necessários para evitar danos à visão. “A principal medida para evitar danos causados pela exposição solar é usar óculos de sol de boa qualidade, com lentes com proteção UV. Usar boné, chapéu ou viseira durante atividades realizadas ao ar livre também ajuda na proteção dos olhos. Deve-se evitar a exposição solar entre 10h e 16h, quando a incidência dos raios ultravioletas é mais intensa. Além disso, nunca olhar diretamente para o sol”, destaca.

Perigos

Henrique Rocha lista a seguir quais são os principais problemas que a exposição indevida aos raios solares pode causar nas pessoas.