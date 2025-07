Biblioteca Municipal promove programação especial de férias com contações de histórias, oficinas e cultura gratuita a partir do dia 10/07

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove a partir do próximo dia 10 de julho de 2025 uma programação especial de férias na Biblioteca Municipal, com atividades gratuitas que incluem contações de histórias, oficinas culturais e atividades literárias para toda a comunidade.

Com faixa etária livre, a programação acontecerá sempre às quartas-feiras do mês de julho, com início às 14h para contações de histórias e às 15h para as oficinas, nas dependências da biblioteca. Não será necessária inscrição prévia, e todas as atividades serão gratuitas. No entanto, crianças com até 10 anos deverão estar acompanhadas por um responsável adulto durante toda a programação.

Confira a programação completa:

Dia 10 de julho (quarta-feira)

14h – Contação de história: “A menina da cabeça quadrada”, com Márcia Tomiyama – escritora, contadora de histórias e uma das organizadoras da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), que também desenvolve o projeto “Alyssa e a Magia da Leitura”.

15h – Oficina: "Pintura de ovos na tradição Leta", com Renate de Carvalho Albrecht – presidente da Associação Leta da América do Sul e Caribe e responsável pelos projetos do Centro Cultural Leto de Nova Odessa.

Dia 17 de julho (quarta-feira)

14h – Contação de história: “A Estrela Preta”, da autora Bárbara Emanuelle Nogueira de Carvalho, com Luciene Santos – pedagoga, professora de Artes Visuais, contadora de histórias e escritora.

15h – Oficina de colagem e pintura da personagem principal do livro.

Dia 24 de julho (quarta-feira)

14h – Contações de histórias com o Ponto de Cultura Confraria do Conto, grupo com 15 anos de atuação cultural: Cristina Benati – A história do Urucum Amauri de Oliveira – Pedro Malasartes e a Panela Mágica Valter Valverde – O Patinho Feio Edith Balancin – A Nuvem Fofinha Maria Bertanha – O Rei Bigodeira e sua banheira

15h – Oficina: “Pintura de ovos na tradição Leta”, com Renate de Carvalho Albrecht.

Dia 31 de julho (quarta-feira)

14h – Atividade literária com Edna Nardi, escritora e idealizadora do projeto “Ações Sementinhas”, que atua desde 2006 na conscientização de crianças e adultos sobre a preservação do meio ambiente. A atividade será baseada em seu livro “O gigante e o vento: memórias de Vossa Majestade, o Jequitibá”.

“O gigante e o vento: memórias de Vossa Majestade, o Jequitibá”. 15h – Oficina de terrapia com plantio de mudas.

A Biblioteca Municipal está localizada na Rua Rio Branco, nº 706, Centro (Centro Cultural Herman Jankovitz).

