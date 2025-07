Nicoletti Têxtil responde postagens do NM em nota

NOTA DE ESCLARECIMENTO – GRUPO NICOLETTI

O Novo Momento reafirma seu compromisso com a informação plural e, por isso, publica na íntegra a manifestação enviada por representantes do Grupo Nicoletti em relação às matérias recentes que envolvem a família e a empresa.

💬 A nota expressa o posicionamento do grupo sobre os temas abordados e está sendo divulgada por iniciativa editorial, com base no respeito ao contraditório e ao direito de resposta.

📄 Confira a nota na íntegra:

> “A respeito de matérias que vêm sendo publicadas na plataforma digital Instagram, pelo denominado Portal Novo Momento, envolvendo o grupo Nicoletti, pedimos, com fundamento na Lei 13.188/2015 e recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, que seja assegurado o legítimo direito de resposta em relação ao conteúdo de tais divulgações, cujo teor não espelha a realidade dos fatos, requerendo, ainda, que seja dada igual divulgação ao texto publicado.

Ao revés do quanto parece ressoar das referidas publicações, o Grupo Nicoletti, nos seus mais de 60 anos de existência, consolidou-se como exemplo de seriedade e competência, e jamais se envolveu em qualquer ato ou fato que possa macular sua invejável reputação no mercado.

A dissidência de uma familiar que sequer detém a qualidade de sócia, como reconhecido pela Justiça nas duas ações judiciais em andamento, não pode ser móvel para alimentar notícias sensacionalistas que em nada contribuem ao esclarecimento da população e que são insufladas com o propósito único e lamentável de atingir, por motivos mesquinhos, a pessoa do diretor do Grupo.

De fato, à mingua de êxito em empreitadas jurídicas absolutamente desprovidas de fundamento, a mentora de tais matérias busca o perigoso caminho do engendramento de factoide, fazendo uso de plataforma eletrônica noticiária, buscando gratuitamente atingir a honra de homem probo e cumpridor de seus deveres.

Por isso, ficam veementemente rechaçadas as veiculações de que o mercado imobiliário local estaria sofrendo retração na oferta de imóveis, até porque as empresas do grupo não têm o mercado imobiliário como atividade preponderante e tampouco imóveis que pudessem fazer jus à infundada afirmação.”

📌 Seguimos abertos a ouvir todas as partes envolvidas com responsabilidade e transparência.

