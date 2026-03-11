Brochi propõe caçambas para reduzir descarte irregular e prevenir alagamentos

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo regras para a instalação estratégica de caçambas estacionárias em pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos no município.

De acordo com o parlamentar, a medida tem como principal objetivo contribuir para a prevenção de alagamentos, além de promover maior organização urbana e proteção ambiental. Brochi destaca que o descarte irregular de lixo em vias públicas e áreas verdes é um dos fatores que contribuem para a obstrução de bocas de lobo e galerias pluviais, o que agrava os problemas de drenagem urbana, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

“O objetivo do projeto é oferecer uma solução preventiva. Muitas vezes o descarte irregular acontece pela falta de locais adequados para o depósito de resíduos. Com a instalação estratégica de caçambas, conseguimos reduzir esse problema, preservar o meio ambiente e ajudar na prevenção de alagamentos”, explica Brochi.

A proposta estabelece que o Poder Executivo identifique locais com recorrência de descarte irregular de resíduos, utilizando critérios como registros de ocorrências, histórico de alagamentos, relatórios técnicos dos órgãos competentes e solicitações protocoladas pela população.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

