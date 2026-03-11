É com profundo pesar que foi comunicado pela Câmara Municipal o falecimento da Sra. Dona Sebastiana Melloni de Ávila Bueno, mãe do vereador Celso Ávila, de Santa Bárbara d’Oeste.

Antes, o próprio vereador, de forma simples e sentida, enviou mensagens a conhecidos dando a triste notícia.

Velório de Dona Sebastiana

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas e devem ser confirmadas pela família nas próximas horas.

O NM também externa os pêsames ao vereador, familiares e amigos.