É com profundo pesar que foi comunicado pela Câmara Municipal o falecimento da Sra. Dona Sebastiana Melloni de Ávila Bueno, mãe do vereador Celso Ávila, de Santa Bárbara d’Oeste.
Antes, o próprio vereador, de forma simples e sentida, enviou mensagens a conhecidos dando a triste notícia.
Velório de Dona Sebastiana
As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas e devem ser confirmadas pela família nas próximas horas.
O NM também externa os pêsames ao vereador, familiares e amigos.
