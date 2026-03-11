imagem ilustrativa

Uma mãe de 47 anos e um homem de 64 foram presos na madrugada desta quarta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil nas cidades de Americana e Sumaré.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A investigação começou após pessoas da direção de uma escola terem acesso a vídeos que mostravam uma adolescente de 13 anos mantendo relações sexuais com idoso. Nas imagens também seria possível identificar a participação da própria mãe da menina e de acordo com as autoridades os vídeos eram vendidos por cerca de R$1500.00.

Diante da gravidade da situação a escola assinou o Conselho tutelar que comunicou a Polícia Civil e após o início das investigações a Justiça autorizou a prisão preventiva dos dois suspeitos. Os mandados de busca e pressão foram cumpridos em americana no bairro Cordenonsi e na cidade de Sumaré.

Mãe confessa

Durante a prisão a mãe da adolescente teria confessado participação no caso, outro outro ponto que chama atenção dos investigadores é que o idoso preso tinha vínculo com a família, já que ele havia sido namorado da mãe da menor.

Agora, a Polícia Civil continua apurando o caso para verificar se outras menores podem ter sido aliciadas.

A ocorrência segue em andamento.