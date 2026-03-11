O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), formalizou nesta terça-feira (10), o recebimento da doação do terreno para construção do Hospital Metropolitano de Campinas. O novo Hospital, anunciado pelo governo estadual em 2025, será uma unidade de alta complexidade com até 400 leitos.

A doação do terreno onde o hospital será construído foi feita pela prefeitura de Campinas, e a área fica localizada no entorno da Avenida Prefeito Faria Lima e da Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, no município.

Hoje, o local abriga o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD Sudoeste, que continuará atendendo no local mesmo após a construção do hospital.

O projeto executivo e o orçamento detalhado da obra ainda estão sendo finalizados. O edital para a construção deve ser publicado nas próximas semanas, informou a Secretaria de Estado da Saúde.

A construção do novo Hospital Metropolitano de Campinas foi confirmado em 7 de junho de 2025, pelo governador, mas a licitação para a obra estava prevista para ser divulgada somente no 2º semestre de 2026. Com o andamento dos primeiros passos para a construção, a expectativa é que o documento saia ainda no 1º semestre.

A prefeitura indicou um terreno para que a obra possa ser iniciada. Secretário do Governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina divulgou que uma das principais vitórias para a região será a redução da fila do Cross.

Prefeitura de Campinas

Hospital Metropolitano (em projeto)

O projeto envolve a construção em terreno no Parque Itália, com investimento previsto em R$ 2 bilhões. Focará em alta e média complexidade, integrando-se à rede estadual.