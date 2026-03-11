Homem de 33 anos foi preso no Parque Pavan após atingir vítima com objeto

Um caso de tentativa de homicídio foi registrado na tarde desta terça-feira (10) no Parque Pavan, em Sumaré. Policiais militares foram chamados até uma casa na Rua Eduardo Hoffman e constataram uma ocorrência na qual um homem de 33 anos atingiu uma vítima de 38 com golpes de faca.

Segundo informações do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), a equipe tomou conhecimento via 190 de uma tentativa de homicídio com uso de ‘arma branca’. Após diligências, o suspeito foi localizado em uma residência nas proximidades, onde tentou se esconder em uma edícula, sendo detido com o apoio de outras equipes.

Questionado, ele confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima após uma discussão. A pessoa foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Sumaré (HES). Durante a ação, foi apreendida uma faca de cozinha utilizada no crime. O indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Violência

Antes, no período da manhã, uma ocorrência de violência doméstica foi registrada e resultou na prisão de uu homem de 43 anos na Rua das Laranjeiras, no Kardim Basilicata. Após solicitação via 190, a equipe policial atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia.

No local, foi constatado pelos PMs que um indivíduo havia entrado na residência de sua ex-companheira e, segundo relato da vítima (36 anos), passou a falar xingamentos e ameaças. Durante a averiguação, foi verificado que havia medida protetiva de urgência contra o autor.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Tráfico

Ainda na manhã da terça-feira (10), após informações sobre a prática de tráfico de drogas, uma equipe policial realizou patrulhamento e abordou dois indivíduos com as características informadas na Rua Maria Augusta Lopes Pinto, no Jardim Santiago (Sumaré).

Durante a abordagem, um dos homens admitiu a prática do tráfico e indicou um terreno próximo onde os entorpecentes estavam escondidos. Na ação, foram apreendidos 0,039 kg de cocaína, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 38,00 em dinheiro, proveniente da venda de drogas.

Diante dos fatos ocorridos, os dois homens foram conduzidos ao plantão policial, permanecendo presos à disposição da Justiça.