Obra da segunda etapa do Parque das Paineiras segue com serviços de drenagem

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a obra de implantação da segunda etapa do Parque das Paineiras, localizado entre as avenidas São Paulo e Santa Bárbara. Nos últimos dias, os trabalhos foram concentrados na execução do prolongamento das redes de drenagem para o escoamento das águas pluviais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto prevê a implantação de 1,4 mil metros lineares de estrutura com academia ao ar livre, estação de calistenia, playground, calçadas e ciclovia. Um amplo espaço de 15,4 mil metros quadrados contará ainda com campo de futebol, academia ao ar livre, quadras de vôlei de praia e basquete street, playground, espaço pet, calçadas e bancos.

Área

Outra área, com cerca de 1,2 mil metros quadrados, também contará com academia ao ar livre e bancos. Todo o espaço receberá plantio de árvores com espécies adequadas, novo paisagismo e sistema de iluminação em LED.

Leia Mais notícias da cidade e região