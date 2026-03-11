A Prefeitura de Americana vai revitalizar as calçadas da Avenida Brasil. As obras têm previsão de início a partir das próximas semanas, ainda em março.

Ao todo, serão utilizados aproximadamente 1.800 metros quadrados de concreto para a correção e revitalização de trechos danificados do calçamento da avenida, desde o seu início, no Parque Ideal, até o Parque Ecológico.

Americana e as caminhadas na Av Brasil

A obra tem como objetivo garantir aos pedestres conforto e segurança. “Trata-se de uma avenida muito movimentada que é um dos cartões postais de Americana. A atenção deve ser redobrada para evitar acidentes com os pedestres. Diversas pessoas utilizam a calçada, inclusive para correr, se exercitar. Nesse sentido, a revitalização atenderá ao interesse público de todos os munícipes”, explicou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 450 mil, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Na sequência, também será executada a pintura dos pisos e das sarjetas.