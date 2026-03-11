Parque do Jardim Amanda terá pontes japonesas para travessia de córrego

Obra está em fase de projetos e será realizada com recursos de R$ 2 milhões do Ministério do Turismo que serão enviados à Prefeitura de Hortolândia

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As obras de implantação do novo Parque Socioambiental do Jd. Amanda terão um reforço, no segundo semestre. A Prefeitura de Hortolândia finaliza projeto para construção de duas pontes de travessia sobre o córrego que corta o parque, fluxo de água que alimenta as lagoas do bairro.

A obra facilitará a passagem de pedestres entre as margens da área de lazer, que quando finalizada será o maior parque da cidade, com 385 mil metros quadrados de construção. A travessia, no estilo “ponte japonesa”, será construída com recurso de R$ 2 milhões proveniente de emenda parlamentar enviada por meio do Ministério do Turismo, pelo deputado federal Orlando Silva.

De acordo com a secretaria de Obras da Prefeitura de Hortolândia, a futura ponte fará a ligação, na parte interna do parque, entre as rua Casemiro de Abreu e rua Dezessete. A estrutura terá conexão com a pista de caminhada e ciclovia, representando ampliação de 355 metros de trecho destas instalações. A área próxima também será acrescida de equipamentos públicos de lazer, como parquinho para as crianças, espaço de convivência com bancos e paisagismo, além da instalação de lixeiras.

O diretor do departamento de Projetos da Secretaria de Obras, Paulo Vasquez, explica que logo após a conclusão da documentação necessária, o projeto passará por avaliação da Caixa e licitação. A obra deve iniciar no segundo semestre deste ano.

Pq. Socioambiental do Jd. Amanda

No Jd. Amanda, as obras do novo Parque Socioambiental prosseguem em várias frentes de trabalho. Já foram entregues à comunidade, em dezembro, um novo campo de futebol society, academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva e um trecho de pista de caminhada e ciclovia. Com o avanço de mais intervenções, como o novo campo da Mina, vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade. Serão realizados, ainda, serviço de canalização de córrego e construção de uma estação de transferência para transporte público.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Leia Mais notícias da cidade e região