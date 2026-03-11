O Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste lança neste dia 10 de março, em parceria com a Unidade Regional de Ensino de Americana, o I Concurso de Redação com o tema “ROTARY – AÇÕES NO MUNDO”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O concurso tem a finalidade educativa, cultural e social, e não tem nenhum caráter comercial.

Busca estimular a reflexão, a escrita crítica e o protagonismo juvenil em torno de valores humanitários defendidos pelo Rotary, especialmente a promoção da paz.

O concurso é direcionado para alunos das 1ªs. e 2ªs. séries do Ensino Médio das 21 escolas estaduais de Santa Bárbara d’Oeste. As redações serão selecionadas, primeiramente nas próprias escolas e posteriormente enviadas para a Unidade Regional de Ensino, onde passarão por outra seleção.

Concurso Rotary vai até junho

As redações deverão ser do gênero dissertativo-argumentativo em prosa e não poderão ser menores que 15 linhas, nem maiores de 25 linhas. A cerimônia de premiação será no dia 02 de junho. O vencedor receberá um “Note Book” e o segundo colocado um “Aparelho Celular”.

A expectativa dos rotarianos e dos professores é de que haja grande interesse dos nossos jovens das 21 escolas estaduais de Santa Bárbara d’Oeste.