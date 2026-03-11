O Grupo Pão de Açúcar (GPA), uma das maiores redes de supermercados do Brasil, protocolou nesta terça-feira (10) um pedido de recuperação extrajudicial para reorganizar cerca de R$4,5 bilhões em dívidas financeiras. A medida ocorre em meio a prejuízos consecutivos, forte pressão sobre o caixa e vencimentos relevantes previstos para os próximos meses.

O movimento reforça uma tendência crescente entre grandes companhias brasileiras que recorrem a instrumentos legais para renegociar passivos e preservar operações.

O plano apresentado pela companhia prevê a reestruturação de dívidas financeiras com credores e inclui a possibilidade de suspensão temporária de execuções durante o processo de negociação com credores, mecanismo utilizado para permitir que a empresa reorganize o fluxo financeiro enquanto conduz as tratativas.

Segundo o comunicado, as atividades operacionais continuam normalmente, com manutenção de pagamentos a fornecedores e salários de funcionários.

O pedido ocorre em um momento de deterioração financeira. O GPA enfrenta um déficit de capital de giro estimado entre R$1,2 bilhão e R$1,5 bilhão, enquanto cerca de R$700 milhões em obrigações financeiras vencem nos próximos 12 meses. A combinação de endividamento elevado, queda de rentabilidade e custos financeiros pressionados pelos juros elevados reduziu a capacidade de geração de caixa da companhia.

A recuperação extrajudicial, mecanismo previsto na Lei 11.101/2005, permite que empresas renegociem dívidas diretamente com credores sem recorrer a um processo judicial completo.

O instrumento costuma ser utilizado quando a companhia ainda mantém operação viável, mas precisa reorganizar passivos para evitar deterioração financeira mais profunda.

Para Marcos Pelozato, advogado, contador e especialista em reestruturação empresarial, o movimento do GPA evidencia que a reorganização de dívidas é uma ferramenta estratégica de gestão e não um sinal automático de falência.

“Muitas empresas quebram não porque devem, mas porque não sabem estruturar uma estratégia para reorganizar seus passivos. A recuperação extrajudicial existe justamente para preservar empresas viáveis e evitar que uma crise financeira se transforme em falência”, afirma.

Segundo levantamento do Serasa Experian, o Brasil possui cerca de 7,3 milhões de empresas inadimplentes, acumulando aproximadamente R$170 bilhões em dívidas. Ainda assim, o número de companhias que recorrem a mecanismos formais de reorganização financeira é pequeno em comparação ao volume de empresas em dificuldade.

A situação do GPA também ilustra um fenômeno que tem atingido empresas de diferentes setores: a crise de liquidez provocada pela combinação de juros elevados, consumo mais cauteloso e aumento dos custos operacionais. Esse cenário pressiona as margens e torna mais difícil a rolagem de dívidas no mercado financeiro.

Apesar da reorganização financeira, o impacto imediato para consumidores tende a ser limitado. Como a reestruturação envolve principalmente passivos financeiros, as operações comerciais continuam funcionando normalmente.

Pão de Açúcar

As lojas permanecem abertas, fornecedores seguem recebendo e a cadeia de abastecimento não sofre interrupções no curto prazo.

O efeito mais amplo ocorre no mercado e na cadeia produtiva. Quando grandes empresas entram em processos de renegociação de dívidas, bancos e investidores tendem a reavaliar riscos de crédito no setor. Esse movimento pode elevar custos de financiamento e restringir acesso ao crédito para outras companhias do varejo.

Pelozato afirma que casos como o do GPA também servem de alerta para empresários de menor porte. “Se até grandes companhias utilizam ferramentas legais para reorganizar dívidas quando o caixa aperta, empresas menores precisam entender que existem caminhos estruturados antes da falência. O problema raramente é apenas a dívida, mas a ausência de estratégia para lidar com ela”, afirma.

No Brasil, cerca de 2 milhões de empresas encerram atividades todos os anos, muitas vezes sem recorrer a mecanismos de reestruturação financeira. A mortalidade empresarial ainda é elevada nos primeiros anos de operação, frequentemente associada a problemas de gestão financeira e falta de planejamento estratégico.

Para especialistas, a decisão do GPA reforça uma mudança gradual na cultura empresarial brasileira. Em vez de esperar o colapso financeiro, companhias têm buscado mecanismos jurídicos para reorganizar dívidas e preservar suas operações.

“O estigma em torno da recuperação ainda é grande no Brasil, mas a lógica econômica é clara: preservar empresas viáveis significa preservar empregos, cadeias produtivas e arrecadação. Reestruturação não é fracasso, é gestão de crise”, conclui o especialista.

