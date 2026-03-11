Três homens presos por violência doméstica e tráfico em Americana e SBO

Ocorrências atendidas pelo 19º BPM/I resultaram em detenções por ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas

Equipes do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) prenderam três homens em ocorrências distintas registradas nesta terça-feira (10) nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Os casos envolvem violência doméstica e tráfico de drogas.

Ciúme

Em Santa Bárbara, um homem de 33 anos foi preso após agredir e ameaçar a companheira, de 40 anos, durante uma discussão motivada por ciúmes, em uma residência na Rua Argemiro Camargo Pedroso. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi empurrada, teve os braços segurados e sofreu uma mordida na nuca, resultando em escoriações leves. O agressor ainda teria pegado duas facas e feito ameaças de morte. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Edson Mano e o suspeito acabou preso após ser apresentado no Plantão Policial.

Drogas

Em Americana, duas ocorrências de tráfico de drogas terminaram com prisões. Na primeira, registrada durante a madrugada na Avenida Luiz Bassette, um jovem de 18 anos foi abordado após denúncia anônima. Com ele, os policiais encontraram 22 porções de maconha, sete porções de cocaína, dinheiro, um celular e um cartão.

Já no período da tarde, na Avenida Bandeirantes, um homem de 44 anos foi preso após ser flagrado entregando algo a um usuário. Durante buscas na região, inclusive com apoio do Canil da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, foram localizadas 250 porções de substância semelhante ao crack escondidas em uma área de mata, além de dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico. O suspeito foi levado ao plantão policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

