A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo ações de reparo asfáltico e fiscalização sanitária voltadas para a eliminação de focos de água parada no bairro Cordenonsi.

No documento, a parlamentar afirma que foi procurada por moradores que relataram sobre o acúmulo de poças de água no bairro, transformando diversos pontos em área de risco, o que contribui para a proliferação do mosquito transmissores de doenças como a dengue e representa risco à saúde dos moradores.

“O acúmulo de água após as chuvas tem dificultado a mobilidade e a saúde dos moradores, dificultando a passagem e gerando transtornos. O acúmulo de água pluvial tem trazido risco à saúde pública. Por isso estamos cobrando ações urgentes da prefeitura por zeladoria e prevenção de saúde pública no combate a proliferação de focos de dengue”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Juninho Dias pede realização de mutirões periódicos de varrição e limpeza urbana em bairros de Americana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a realização de estudos para a implementação de mutirões periódicos de limpeza urbana em bairros com maior demanda no município.

Segundo o parlamentar a proposta tem como objetivo reforçar as ações de limpeza em regiões onde há maior circulação de pessoas ou maior acúmulo de resíduos nas vias públicas. “Sabemos que existe um cronograma de limpeza já estabelecido, mas em alguns bairros a demanda acaba sendo maior. Os mutirões periódicos podem ajudar a reforçar esse trabalho, mantendo a cidade mais limpa e organizada”, destaca Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (10) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.