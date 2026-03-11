Sumaré: “Mulher em Movimento” reúne cerca de 60 e fortalece autonomia feminina

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico realizou nesta sexta-feira (6) a ação “Mulher em Movimento – Fortalecendo a Economia Feminina”, iniciativa que integrou a programação do Mês da Mulher em Sumaré e reuniu cerca de 60 participantes ao longo do dia.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria, na Praça da República, 203, no Centro, e foi marcado por um ambiente de socialização, informação e oportunidades, tendo como foco principal o trabalho, a geração de renda e o fortalecimento da autonomia feminina.

Durante o evento, as participantes puderam acessar diversos serviços gratuitos, como o atendimento do Sebrae Aqui Sumaré, com orientações voltadas ao empreendedorismo feminino, o Banco do Povo Paulista, com informações sobre linhas de crédito produtivo para investimento em pequenos negócios, e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), oferecendo suporte às mulheres que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Além das orientações técnicas, a ação também proporcionou um espaço de acolhimento e troca de experiências entre as mulheres, reforçando a importância da participação feminina na economia e no desenvolvimento do município.

Para tornar o momento ainda mais especial, as participantes foram recepcionadas com uma mesa de café preparada especialmente para o evento. A Secretaria agradece ao parceiro Saboremio Refeições Corporativas, que gentilmente colaborou com a iniciativa ao fornecer gratuitamente uma mesa repleta de delícias, contribuindo para o melhor acolhimento de todas as mulheres que passaram pela ação.

A realização do evento também contou com a dedicação da equipe feminina da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, que atuou diretamente na organização e condução das atividades, demonstrando na prática o protagonismo e a força das mulheres na gestão pública.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, ampliem as oportunidades de trabalho e fortaleçam a independência econômica das mulheres de Sumaré.

