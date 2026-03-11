O Rio Branco correu atrás e chegou ao empate contra a Itapirense com Edson nos últimos minutos do primeiro tempo em Americana. Antes tinha conseguido diminuir o placar com Gui Vieira. Ele aproveitou cruzamento que veio da esquerda, atravessou a área e marcou. O placar segue 2 a 1 pro visitante. O jogo vale pela 13a rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.
As duas equipes lutam contra o rebaixamento, mas o time de Americana tem ainda posição melhor na tabela.
O placar foi aberto aos 12′ da primeira etapa. A bola cruzou a área da direita para esquerda e foi lançada novamente para a pequena área. O atacante Caveira marcou o dele.
O segundo veio aos 21′, o atacante recebeu na área, depois de um chutão, carregou a bola e tocou de calcanhar para o atacante Greco que saiu na cara do goleiro e chutou sem chances.
Rio Branco e a tabela
O resultado vai deixando a Itapirense em situação pior que o Tigre na tabela. O time visitante sobe para 10 pontos e o alvinegro escala para os 11, não podendo ser ultrapassado pelos times que estão abaixo na tabela.
