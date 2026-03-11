Órgão da Prefeitura divulga oportunidades para operador de caixa (cinco vagas), montador (duas vagas), dentre outros cargos

Se você busca atuar no comércio, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia divulga 13 vagas de emprego. Destas, cinco são para operador de caixa. Há ainda oportunidades para montador (duas vagas) e outros cargos (confira quadro abaixo). Todas as vagas são em Hortolândia.

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

FATEC

Hortolândia também atua para fortalecer a formação profissional da população jovem. A Prefeitura atua para trazer outra importante instituição de Ensino Superior do governo do Estado, a Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). A Prefeitura promoveu encontro com empreendedores e empresas, na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (09/03).

O encontro marcou o início do projeto de estudo, entre Estado e município, para a possível implantação de um câmpus da Fatec em Hortolândia. De acordo com o presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, não há prazo definido para a implantação da Fatec no município. O Centro Paula Souza é o órgão estadual responsável pela gestão das ETECs e Fatecs existentes nos municípios paulistas.

PEI

Hortolândia implanta outra ação importante para fortalecer a inclusão de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho. A Prefeitura iniciou os atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Paço Municipal, na semana passada.

Esse é um dos três programas que a Prefeitura passa a realizar com o governo do Estado. A parceria foi oficializada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica, com a presença do secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, no mês passado.

SINE

A Prefeitura de Hortolândia tem outra boa notícia para quem procura emprego. Também no mês passado, o município fez a adesão ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), gerido pelo governo federal.

O SINE é uma plataforma on-line que oferece vários serviços públicos referentes ao mercado de trabalho. A plataforma ainda conecta pessoas em busca de trabalho e empregadores que estão com vagas de emprego disponíveis. Por meio da plataforma, a população pode também ter acesso a atividades de qualificação e orientação profissional.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 13 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia: