Órgão da Prefeitura divulga oportunidades para operador de caixa (cinco vagas), montador (duas vagas), dentre outros cargos
Se você busca atuar no comércio, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia divulga 13 vagas de emprego. Destas, cinco são para operador de caixa. Há ainda oportunidades para montador (duas vagas) e outros cargos (confira quadro abaixo). Todas as vagas são em Hortolândia.
Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).
Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.
O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.
FATEC
Hortolândia também atua para fortalecer a formação profissional da população jovem. A Prefeitura atua para trazer outra importante instituição de Ensino Superior do governo do Estado, a Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). A Prefeitura promoveu encontro com empreendedores e empresas, na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (09/03).
O encontro marcou o início do projeto de estudo, entre Estado e município, para a possível implantação de um câmpus da Fatec em Hortolândia. De acordo com o presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, não há prazo definido para a implantação da Fatec no município. O Centro Paula Souza é o órgão estadual responsável pela gestão das ETECs e Fatecs existentes nos municípios paulistas.
PEI
Hortolândia implanta outra ação importante para fortalecer a inclusão de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho. A Prefeitura iniciou os atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Paço Municipal, na semana passada.
Esse é um dos três programas que a Prefeitura passa a realizar com o governo do Estado. A parceria foi oficializada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica, com a presença do secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, no mês passado.
SINE
A Prefeitura de Hortolândia tem outra boa notícia para quem procura emprego. Também no mês passado, o município fez a adesão ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), gerido pelo governo federal.
O SINE é uma plataforma on-line que oferece vários serviços públicos referentes ao mercado de trabalho. A plataforma ainda conecta pessoas em busca de trabalho e empregadores que estão com vagas de emprego disponíveis. Por meio da plataforma, a população pode também ter acesso a atividades de qualificação e orientação profissional.
Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 13 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:
|
Cargo
|
PcDs inclusas
|
Vagas
|
Escolaridade
|
Experiência
|
Salário
|
Local de trabalho
|
Data limite
|
Operador de caixa
|
Não
|
5
|
Ensino Médio completo
|
Não exigida
|
R$ 2.270,00
|
Hortolândia
|
17/03
|
Auxiliar administrativo
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 2.000,00
|
Hortolândia
|
30/03
|
Recepcionista em geral
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Não exigida
|
R$ 1.804,00
|
Hortolândia
|
30/03
|
Operador de máquinas
|
Não
|
1
|
Não exigida
|
Sim
|
R$ 2.648,77
|
Hortolândia
|
30/03
|
Auxiliar de limpeza
|
Não
|
1
|
Não exigida
|
Sim
|
R$ 1.900,00
|
Hortolândia
|
30/03
|
Agente funerário
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Não exigida
|
R$ 2.354,00
|
Hortolândia
|
31/03
|
Montador
|
Não
|
2
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 2.745,60
|
Hortolândia
|
31/03
|
Operador de máquinas
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 2.904,00
|
Hortolândia
|
31/03