O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), reuniu-se na quinta-feira (17) com o diretor superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Morelli, para tratar do abastecimento público e os investimentos que estão sendo realizados para sanar problemas na cidade.

Durante a reunião, Morelli apresentou os investimentos realizados pelo DAE para a troca de tubulação em vários bairros – somando mais de 50 km de rede – e a construção de novos reservatórios de água tratada e falou sobre a redução das perdas de água tratada e o aumento na captação de água bruta.

Segundo o diretor, a falta de chuvas registrada em todo o estado de São Paulo nos últimos meses também tem sido um desafio enfrentado pela autarquia.

Ao final da reunião, Brochi entregou indicações apresentadas na Câmara, nas quais solicita reparos de vazamentos de água e serviços de tapa buracos em diversos bairros.

Fala Brochi

“Enquanto vereador a gente é bastante procurado pelos moradores com relatos de problemas no abastecimento. É nossa função procurar o DAE para saber o que está acontecendo e cobrar a resolução dos problemas”, ponderou Brochi.

