O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou duas emendas aditivas na secretaria da Câmara Municipal de Americana ao projeto de lei nº 40/2026, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa Municipal de Atenção e Incentivo ao Esporte.

O projeto tem como objetivo fomentar o desenvolvimento esportivo no município, fortalecer atletas, equipes e instituições esportivas e incentivar a formação esportiva através de cursos, palestras e oficinas e a realização de eventos.

Nas emendas apresentadas, Brochi propõe a destinação de um mínimo de 10% do total de recursos a projetos de paradesporto e a inclusão, na lista de ações para as quais os valores serão destinados, de custeios de alimentação durante deslocamentos e participação em competições oficiais.

De acordo com o parlamentar, as emendas têm a finalidade de aperfeiçoar o programa municipal, para garantir mais efetividade social, inclusão e adequação à realidade dos beneficiários. O vereador afirma que, embora o texto original mencione o estímulo às modalidades paradesportivas, não há qualquer mecanismo que assegure, na prática, a aplicação de recursos nesta área e que a alimentação constitui elemento essencial para o desempenho adequado dos atletas, não podendo ser tratada como item secundário.

“As emendas propostas não alteram a essência do projeto, mas o fortalecem, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de maneira mais justa, inclusiva e eficiente, ampliando o alcance social da política pública esportiva no município de Americana”, comenta.

As emendas serão discutidas e votadas pelos vereadores junto ao projeto de lei, durante a sessão ordinária de terça-feira (12).