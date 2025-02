Brochi quer 'Voucher- Vale Creche' pra reduzir fila

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal sugerindo à prefeitura a criação do programa “Voucher – Vale Creche” para suprir a demanda emergencial em creches.

No documento, o parlamentar explica que o projeto tem como objetivo permitir o ingresso temporário de crianças em instituições privadas de ensino até que a rede pública infantil seja ampliada para absorver a demanda crescente.

Fala Brochi

“A educação é um direito fundamental e cada mãe merece ter a tranquilidade de saber que seus filhos estão sendo bem cuidados. O programa ‘Voucher – Vale Creche’ é uma forma de garantir que as crianças da nossa cidade, especialmente as de famílias em situação de vulnerabilidade, tenham acesso à educação e a um futuro melhor”, defende Brochi.

Ainda no documento, o vereador ressalta que a proposta surge em resposta a diversas solicitações de pais e familiares, especialmente de mães, que enfrentam grandes dificuldades para garantir uma vaga nas creches municipais. “Essa medida beneficiará, prioritariamente, as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, contribuindo para que as crianças tenham acesso a um ambiente educacional adequado e possibilitando que seus responsáveis possam retomar sua rotina de trabalho com mais segurança e tranquilidade”, conclui.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (11) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

