Cabo Natal vai pro União apoiar Leitinho à reeleição

Campeão de votos em 2020, Cabo Natal esteve próximo do ex-prefeito Bill no ano passado e chegou a se filiar ao Republicanos em março, mas fechou com o time do prefeito Leitinho Schooder (PSD). Leia a carta que ele postou nas redes sociais.

É com grande convicção de valores que hoje me reuni com o Prefeito Leitinho e com seu Vice Mineirinho para discutirmos um tema crucial: A superação das divergências políticas em prol do benefício do nosso povo.

Em um momento de polarização e conflitos, é fundamental reconhecer que nossas diferenças não devem nos dividir, mas sim nos fortalecer como cidadãos que ocupam de forma temporária e transitória cargos públicos.

Buscar o diálogo, o entendimento mútuo e a cooperação para enfrentarmos os desafios que afetam a vida de todos nós que moramos e trabalhamos em Nova Odessa é, ao meu ver uma virtude! Leia + sobre política regional Não abro mão dos meus princípios tão pouco do meu dever funcional de fiscalizar, mas é hora de deixarmos de lado rivalidades partidárias e trabalharmos juntos em busca do Bem Comum.

Somente assim, sem retrocessos ao passado poderemos construir um futuro melhor para as gerações presentes e futuras.

Unidos, tenho certeza que vamos transformar nossas divergências em oportunidades para construir um cidade mais justa, próspera e inclusiva.

Obrigado a todos.

