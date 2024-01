Sumaré: cachorro se joga do 4º andar transtornado pelos barulhos de rojões

O resgate de um cachorro que se machucou bastante após ficar transtornado com a soltura de fogos de artifícios nesta virada do ano emocionou internautas. O resgate foi feito pela equipe do vereador de Sumaré que atua na causa animal, Alan Leal (Patriota).

Alan, que faz parte da equipe Cadeia Para Maus Tratos, liderada pelo deputado federal Delegado Bruno Lima, foi até o local após um chamado de urgência e fez o resgate do animal, que estava bastante machucado após ter se jogado do 4º andar, em um condomínio de prédios no Matão. O motivo da reação do cachorro teria sido o barulho dos fogos de artifícios.

As primeiras informações, segundo moradores do local, dão conta de que o cachorro não é do condomínio e apareceu no local muito agitado. O dono ainda não foi localizado. O animal pulou a janela de uma área comum do andar (hall).

Após o resgate, Alan de pronunciou nas redes sociais. Veja:

“ANO NOVO, HÁBITOS VELHOS…

Dia 1 de janeiro de 2024. Hoje. Período da manhã. Recebemos um pedido de socorro com urgência de um animal possivelmente acidentado.

Chegando ao local descobrimos que, na verdade, o animal se jogou do 4º andar de um prédio, no Condomínio Serra Negra (Bairro Matão/Sumaré), por conta do medo de fogos de artifício.

O animal foi resgatado em estado gravíssimo, todo ensanguentado e, infelizmente, quebrado. Ele foi encaminhado para o CRMV, em Campinas, e estamos na espera de notícias. A ONG Amor de Bicho assumirá o caso a partir daqui.

Reitero meu pedido a todos para que zelem pelos nossos animais, pessoas autistas e idosos. Vamos usar fogos de artifício com baixo estampido. É por uma causa maior“.

