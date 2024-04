Cachorro vítima de maus-tratos morre em Santa Bárbara

Um cachorro acorrentado e vítima de maus tratos morreu no bairro Terra Azul, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 10.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe Cadeia Para Maus Tratos, representada por Roberta Lima, juntamente com a Guarda Municipal, foram até a residência, que estava fechada, mas o animal já estava sem vida. No local não havia água nem alimento.

De acordo com a médica veterinária que atendeu o caso, o animal estava em estado de “magreza e desidratação em nivel extremo e mucosas anêmicas”.

O tutor do animal foi localizado e compareceu ao local. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi preso em flagrante.

