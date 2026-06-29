CadÚnico itinerante atende na Praça do Bom Retiro na terça (30) em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social, realiza na terça-feira, dia 30, mais uma edição do CadÚnico itinerante, levando os serviços de cadastramento e atualização do Cadastro Único diretamente à população. O atendimento acontecerá na Praça do Bom Retiro, localizada na Rua Lysi de Lara Lopez de Niz, s/n, das 8h às 12h e das 13h às 15h.

Inicialmente prevista também para segunda-feira (29), a ação acontece somente na terça-feira em razão do ponto facultativo decretado pela Prefeitura, em virtude da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo da FIFA, marcada para as 14h.

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O Cadastro Único (CadÚnico) é a principal ferramenta do Governo Federal para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. O sistema é utilizado como porta de entrada para diversos programas e benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica e outras políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e da inclusão social.

Novos cadastros

Durante o atendimento itinerante, os moradores poderão realizar novos cadastros, atualizar informações já existentes e receber orientações sobre os benefícios vinculados ao CadÚnico. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos das comunidades, oferecendo mais comodidade, agilidade e ampliando o acesso da população aos programas sociais.

Para realizar o atendimento, a Prefeitura orienta que os interessados compareçam munidos dos documentos pessoais de todos os integrantes da família, como RG, CPF, comprovante de residência e, quando houver, comprovantes de renda, garantindo maior agilidade na realização dos procedimentos.

A Secretaria de Inclusão e Assistência Social reforça que o CadÚnico atualizado é fundamental para que as famílias permaneçam aptas a participar dos programas sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.

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