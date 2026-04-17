Caetano e Gutão fiscalizam condições estruturais de rua no Jardim da Paz

Os vereadores Marcos Caetano (PL) e Gutão do Lanche (Agir) visitaram nesta quinta-feira (16) a Rua da Concórdia, no Jardim da Paz, para verificar as condições da via após reclamação de moradores. No local, constataram problemas como falta de pavimentação, dificuldades de acesso e descarte irregular de lixo.

Durante a fiscalização os parlamentares relataram que, apesar de já terem feito pedidos formais através de indicações e requerimentos protocolados na Câmara, procuraram a secretaria de Obras para cobrar providências imediatas. Segundo os vereadores a pasta informou que deve realizar os serviços de limpeza e manutenção em breve.

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“Fomos pessoalmente cobrar o que os moradores nos pediram. O prolongamento da Rua da Concórdia é estratégico para a integração desses bairros, e não podemos aceitar que o local continue servindo de depósito de entulho e dificultando a vida de quem trabalha e circula por aqui”, destacou o vereador Marcos Caetano.

Gutão do Lanche reforçou o compromisso com a fiscalização: “Nosso papel não termina no protocolo. Entramos em contato direto com a secretaria de Obras para garantir que o pedido saísse da gaveta. Agora temos o compromisso da pasta de que a zeladoria será feita, e seguiremos monitorando até que as máquinas estejam no local”, afirmou.

Os vereadores afirmaram também que continuarão fiscalizando a região para que as melhorias sejam executadas e o projeto de pavimentação do trecho da via avance, beneficiando também o bairro Mário Covas.

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