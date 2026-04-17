O projeto Samb’Ajuda promove neste domingo, 19 de abril, mais uma edição de sua tradicional roda de samba solidária em Santa Bárbara d’Oeste. O encontro acontece a partir das 12 horas, em frente ao Centro de Memórias, na região central da cidade.



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Unindo música, cultura e solidariedade, a iniciativa realiza encontros mensais que vêm conquistando o público e se consolidando como um importante evento cultural local.

A entrada é solidária. Para participar, basta contribuir com 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados ao Projeto Pernas da Alegria.

As próximas edições já estão confirmadas e acontecem nos dias 17 de maio e 14 de junho, mantendo a tradição de encontros realizados no segundo domingo de cada mês.

A roda de samba acontece em frente ao Museu da Imigração, localizado na Rua João Lino, 362, e ao Centro de Memórias, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço

Samb’Ajuda | Santa Bárbara d’Oeste

Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 12h

Local: Rua João Lino, 362 – Centro (em frente ao Centro de Memórias)

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Classificação: Livre

Mais informações: Instagram @sambajuda