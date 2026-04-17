Evento ocorreu na segunda-feira (13) no Novo Paço Municipal de Hortolândia

Cerca de 30 pessoas participaram, na noite desta segunda-feira (13), da Audiência Pública sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027, promovida pela Prefeitura de Hortolândia no auditório do “Palácio dos Migrantes”, no Jardim Metropolitan.

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Elaborada anualmente, a LDO é a lei que estabelece as principais metas para o orçamento do ano seguinte, ligando o PPA (Plano Plurianual) à LOA (Lei Orçamentária Anual). Ela define a prioridade nos gastos públicos.

Evento Hortolândia

O evento contou com a presença do secretário de Finanças, Antonio Agnelo Bonadio. A apresentação foi conduzida pelo economista Cristiano Rezende Penha, diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário, que explicou aos presentes a importância do planejamento na gestão pública, ressaltando o desafio enfrentado pelo Poder Público de atender a demandas infinitas, em áreas como educação, saúde, segurança, cultura, meio ambiente, assistência social, dentre outras, dispondo de recursos finitos – financeiros, humanos, estrutura da máquina pública e limites legais.

Segundo Penha, o Projeto de Lei a ser enviado ao Legislativo até esta quarta-feira (15/04), conterá as diretrizes a serem observadas para a elaboração da LOA 2027. Porém não trará detalhamento da receita e da despesa, assim como na LOA.

Confira abaixo outros itens:

– Definição de Programas, Ações, Produtos e Metas para o próximo ano (prioridades para alocação de recursos do exercício);

– Programas e Ações devem ser compatíveis com o PPA;

– Custo anual dos Programas e Ações;

– Apresentação do resultado primário e nominal, dívida pública (consolidada e líquida), para o exercício a que se referir e para os dois seguintes (Anexo de Metas Fiscais);

– Evolução do Patrimônio Líquido;

– Demonstrativo de receitas e despesas com Alienação de Bens;

– Situação financeira e atuarial (RPPS);

– Estimativa da renúncia de receitas, se houver;

– Margem de expansão das D.O.C.C. (Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado)

Segundo a Secretaria de Finanças, considerando a Receita Total do Município, o valor orçado para 2027 é de R$1.880.000.000. Descontados os repasses à Câmara Municipal e ao Hortoprev, caberá ao Executivo 61,2% deste valor, ou seja, R$1.151.025.800,00. O valor orçado para 2027 é 4,7% menor que o orçado para 2026, que foi de R$1.972.686.000. Penha explica que a redução se dá por conta da redução das Receitas de Capital (operações de crédito e transferências de capital dos governos federal e estadual). “Tanto a Receita quanto as despesas serão revistas quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual 2027, em setembro”, complementa o economista.