Leitinho toma apavoro de influencer político em Nova Odessa

Prefeito foi abordado por integrantes de partido político e quase houve confusão na frente da Delegacia

Com a aproximação do período eleitoral e a definição das possíveis candidaturas, começam a aparecer pretendentes nos diversos municípios em busca do voto popular. Nesta quinta-feira (16), o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), sofreu um apavoro de jovens com pretensões políticas.

Em abordagem próxima da Delegacia de Polícia Civil e quando entrava em seu veículo, Leitinho foi abordado por militantes do Missão (ex-MBL) que começaram a questionar a atual gestão, usando microfone e gravando por telefone celular. O modus operandi da turma é bem semelhante àquele popularizado pelo Movimento Brasil Livre.

Em vídeo, um pretenso político diz que ‘enquadrou’ o prefeito Leitinho. Cobrou do chefe do Executivo para que “trabalhe pelo município” e prometeu fiscalizá-lo; na enquadrada, o rapaz – pré-candidato a deputado federal – diz que veio de São Paulo para ‘começar hoje a fiscalização’.

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Oposição

O jovem se diz uma “oposição que jamais poderá ser comprada” e que Leitinho não teria opositores na cidade (‘oposição velada’, segundo ele). Dessa forma, acabam desqualificando o trabalho de fiscalização realizado pelos vereadores André Faganello (Podemos) e Elvis Garcia-Pelé (PL), além de Paulo Bichof (Podemos).

A movimentação vem junto de um jornalista que foi candidato a vereador em 2024 pelo partido Novo e outros ex-concorrentes a uma cadeira na Câmara. Inclusive um deles também tentou um vídeo no estilo do ex-MBL para ‘lacrar’ em cima do prefeito.

Acalmar

Visivelmente constrangido, Leitinho manteve a calma ao ser abordado pelos dois jovens pretendentes na política. E teve até que acalmar o secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Zuccato, que quase perdeu a estribeira com dos jovens entusiastas da política local.

O NM teve acesso a um vídeo nas redes sociais, onde integrantes do grupo dizem o nome de seus candidatos a presidente e governador, além de afirmar que Leitinho – através de seu vice Alessandro Mineirinho – e o ex-prefeito Benjamim Bill – por meio da esposa Andréa Souza – não vão “pautar” a eleição municipal em 2028.

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