O vereador Juninho Jr Dias protocolou nesta semana uma indicação e um requerimento solicitando ao Poder Executivo estudos para a criação de um fundo ou mecanismo municipal de auxílio emergencial destinado a famílias atingidas por catástrofes naturais em Americana.

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A proposta busca garantir resposta rápida e eficaz em situações de enchentes, vendavais e outros eventos climáticos extremos, assegurando suporte imediato às famílias que, muitas vezes, perdem bens essenciais, alimentos, roupas, documentos e até a própria moradia.

Além da indicação para estudo de criação do mecanismo, o parlamentar também apresentou requerimento questionando se já existem protocolos específicos de atendimento, previsão orçamentária para essas situações e levantamento do número de famílias atendidas nos últimos 24 meses.

Segundo Juninho, a pauta é necessária diante do aumento dos eventos climáticos intensos e da necessidade de o município estar preparado para agir com agilidade.

Fala Jr Dias

“Nosso objetivo é garantir que nenhuma família fique desamparada em momentos de extrema dificuldade. Quando uma enchente ou um vendaval atinge uma casa, a resposta do poder público precisa ser rápida e eficiente”, destacou o vereador.

Os documentos serão discutidos e votados em sessão da Câmara Municipal e, após aprovação, encaminhados ao Poder Executivo para as providências cabíveis.