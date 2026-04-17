A lenda do basquete Oscar Schmidt morreu esta sexta-feira em 17 de abril de 2026, aos 68 anos, segundo o jornal Lance.

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Ele era uma lenda do basquete brasileiro, conhecido como “Mão Santa”, e vinha lutando contra um câncer no cérebro desde 2011.

Nascido em Natal, ele se tornou o maior pontuador da história do basquete mundial, foram quase 50 mil pontos ao longo de 25 temporadas. Participou de cinco Olimpíadas e ainda ostenta o recorde de maior cestinha da história dos Jogos. No Pan de 1987, liderou o Brasil na histórica vitória sobre os Estados Unidos, na casa deles.

Oscar Schmidt e a NBA

Considerado um dos maiores jogadores do basquete brasileiro e mundial, Oscar jamais atuou na NBA. O ídolo chegou a ser escolhido pelo New Jersey Nets, em 1984, mas escolheu seguir na Europa para continuar defendendo a Seleção Brasileira.