Isabela Gouveia assumiu este mês o comando do DC (Democracia Cristã) em Santa Bárbara d’Oeste. O partido tem 2 vereadores na cidade mas mesmo assim ela aceitou ‘tocar’ a legenda.

Evangélica, Isa deve se lançar candidata diferente na eleição deste ano. Ela se reuniu no mês passado com o pré-candidato a presidente do seu partido Aldo Rebelo, que gravou um vídeo a apresentando.

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Isabela Gouveia falou

“Com 24 anos, assumo a presidência do Democracia Cristã de Santa Bárbara d’Oeste, com o compromisso de fortalecer o diálogo, construir oportunidades e representar a nossa juventude com seriedade e dedicação. A política precisa de renovação, coragem e trabalho”, disse.

Ela contou que já esteve recentemente com o vereador Tikinho TK. “Com ele tive uma conversa excelente e abraçou a nova diretoria”, disse.

E afirmou que ainda vai tentar sentar com o outro vereador do partido, Joi Fornasari, para conversar.