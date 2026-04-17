Os servidores municipais de Sumaré aprovaram, em assembleia realizada na última quinta-feira (16), a proposta de reajuste apresentada pela Administração para o dissídio de 2026. A votação ocorreu de forma democrática na sede do Sindicato da categoria e contou com a participação da categoria, que aprovou a medida pela maioria dos presentes.

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Entre os principais pontos aprovados está o reajuste salarial de 4%. A proposta também prevê o aumento do vale-alimentação para R$ 1,2 mil além da ampliação do custeio do convênio médico por parte da Prefeitura, que passará a variar entre 75% e 97%, conforme os critérios estabelecidos após contratação de convênio.

Servidor terá subsídio saúde

Outro item incluído no acordo é a criação de um subsídio de saúde no valor de R$ 500 destinado aos servidores inativos, medida que busca garantir maior suporte à categoria após a aposentadoria.

A pauta aprovada contempla ainda o pagamento dos valores referentes ao período de congelamento previsto na Lei Complementar 173, conhecido como “descongela”, que será quitado em até 24 parcelas, com valor mínimo de R$ 150 por parcela.

Também foi acordada a quitação da licença-prêmio para servidores da Educação, além da definição de pagamento mensal do benefício para servidores de outras secretarias. A proposta inclui ainda a progressão funcional por tempo de serviço, por meio da mudança de letra.