Personagem polêmico da eleição de 2022, Padre Kelmon (PL) esteve em visita à prefeitura de Americana esta sexta-feira. Ele deve ser candidato a deputado federal este ano no Estado e tem circulado pelo interior como uma das apostas do PL de Valdemar Costa Neto.

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O registro foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PL), que terá o governo apostando no filho Franco na eleição para deputado estadual.

Padre Kelmon candidato

O sacerdote Kelmon Luis Souza, conhecido como Padre Kelmon, afirmou no final de março, em publicação no X (antigo Twitter), que é pré-candidato a deputado por São Paulo pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador e pré-candidato a presidência Flávio Bolsonaro.

Segundo o religioso, a decisão atende a uma “missão de Deus” e ao “chamado do nosso líder”. A postagem foi acompanhada de foto ao lado de Bolsonaro. “Juntos vamos resgatar o Brasil”, escreveu.