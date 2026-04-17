O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 305 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 7 a 12 de abril. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esses seis dias, foram feitos 123 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 96 em passeios (VAP) e 86 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 305 atendimentos concluídos.

Bairros da operação

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Barroca, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Chácara Machadinho, Cidade Jardim, Jardim Colina, Distrito Industrial Abdo Najar, Jardim Alvorada, Jardim Boer, Jardim Brasília, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Jardim dos Lírios, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim N. Sra. do Carmo

Jardim Nova Aliança, Jardim Paulistano, Jardim Santana, Jardim Trípoli, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro II, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Res. Jaguari, Res. Tancredi, São Domingos, São Luiz, São Manoel, São Vito, Terramérica, Vila Dainese, Vila Frezzarin, Vila Jones, Vila Lourdes, Vila Mariana e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.