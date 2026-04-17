O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que, devido à oscilação na vazão de água do poço artesiano localizado na Rua Maranhão, na região da Praia Azul, foi iniciado nesta quinta-feira (16) o trabalho de uma empresa especializada para avaliação técnica para posterior execução dos serviços necessários no local.

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Em razão dessas intervenções, o poço encontra-se temporariamente fechado para atendimento à população.

Poço artesiano

O DAE acompanha os trabalhos e informará assim que o funcionamento for restabelecido.