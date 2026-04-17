Lixaiada à solta- A precariedade na manutenção da limpeza da Escola Estadual Professora Benedicta Aranha de Oliveira Lino (BAOL), no bairro 31 de Março, motivou o vereador Carlos Fontes a protocolar a Moção nº 203/2026, por meio da qual reivindica providências urgentes da Secretaria Estadual da Educação quanto à situação considerada por ele como “descaso do Governo do Estado com a educação pública”.

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Segundo denúncias recebidas pelo parlamentar, especialmente da moradora Jane Teixeira, a unidade de ensino enfrenta o problema da ausência de funcionários de limpeza, o que resulta no acúmulo de sujeira em diversos ambientes e banheiros em condições precárias.

“O que vemos é um verdadeiro abandono, crianças e profissionais obrigados a conviver com sujeira e falta de estrutura básica. Não existe educação de qualidade sem o mínimo de dignidade”, critica Fontes, para quem a omissão do Estado se evidencia no fato de que a direção da escola recorreu a recursos próprios para custear serviços emergenciais de limpeza, como a higienização do pátio e a retirada de resíduos.

Lixos e descaso

“A Constituição garante um ambiente escolar adequado, mas o que vemos é o oposto. O Estado está falhando em garantir o básico”, afirma.

Na moção, o vereador cobra a Diretoria de Ensino da Região de Americana, vinculada à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, exigindo a contratação ou o deslocamento imediato de profissionais de limpeza para a unidade. Para ele, a medida é uma forma de pressionar o Governo do Estado a agir rapidamente. “A população está cansada de promessas. O mínimo que se espera é respeito com nossos alunos e profissionais da educação”, conclui o autor.