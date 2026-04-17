O vereador Renan de Angelo apresentou a Indicação nº 5413/2026 na Câmara Municipal de Americana, solicitando ao Poder Executivo a realização de manutenção, reparo e substituição de portões e grades na quadra de futsal localizada na Rua Serra das Palmeiras, nº 191, no bairro Parque da Liberdade.

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A solicitação foi motivada pelas condições atuais da estrutura, que apresenta sinais de deterioração, com partes soltas e pontos com risco de ferimentos, especialmente para crianças, jovens e demais moradores que utilizam o espaço para lazer e prática esportiva.

Além da questão de segurança, o vereador também destacou que a ausência de um cercamento adequado permite que a bola saia com frequência da quadra em direção à via pública, aumentando o risco de acidentes, além de facilitar a entrada de animais e o uso indevido do local.

Solta o verbo Renan de Angelo

“Estamos falando de um espaço importante para a comunidade, principalmente para crianças e jovens. A estrutura precisa estar segura e adequada para garantir o uso com tranquilidade. Nosso pedido é para que esses reparos sejam realizados o quanto antes”, afirmou o vereador.

Segundo o parlamentar, a manutenção da quadra esportiva é fundamental para preservar o espaço público e incentivar a prática de atividades físicas, promovendo qualidade de vida e integração entre os moradores.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e adoção das providências necessárias por meio dos setores competentes.