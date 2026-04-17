A Guarda Municipal de Americana realizou na manhã desta sexta-feira (17) o resgate de um animal silvestre da espécie tatu, encontrado no Condomínio Terras do Imperador, localizado na Rua Imperador Augusto. O caso contou com o Grupo de Proteção Ambiental (GPA).
A equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o animal já havia sido contido pela ativista da causa animal, vereadora Roberta Lima, que aguardava a chegada dos agentes ambientais.
Durante a avaliação inicial, foram identificadas lesões significativas no tatu, incluindo a perda da cauda e ferimentos na carapaça. Há indícios de que os machucados tenham sido causados por equipamento do tipo roçadeira.
Tatu na clínica
Após o resgate, o animal foi encaminhado à clínica veterinária especializada Pets Selvagens, onde permanece sob cuidados até sua completa recuperação e posterior reintegração ao habitat natural.
