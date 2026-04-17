Media Day apresenta equipes e abre competição esportiva barbarense

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Esportes, realizou nesta quinta-feira (16) o Media Day do Campeonato Barbarense de Futebol Amador 2026. O evento aconteceu no espaço de eventos da Secretaria de Meio Ambiente e reuniu representantes das equipes da 1ª e da 2ª divisões, além de jornalistas da cidade e da região.

A iniciativa teve como objetivo apresentar oficialmente os times participantes da competição, que puderam exibir seus uniformes e interagir com a imprensa. Durante o encontro, os atletas concederam entrevistas e participaram da produção de conteúdos sobre o campeonato, ampliando a visibilidade do futebol amador barbarense.

O Campeonato Barbarense de Futebol Amador é uma das principais competições esportivas do município e terá início neste fim de semana (veja a tabela completa abaixo). A edição 2026 contará com 13 equipes na 1ª Divisão, divididas em dois grupos, e 15 equipes na 2ª Divisão, organizadas em três grupos.

Comunidade

Para o secretário de Esportes, Vinicius Furlan, o Media Day reforça a importância da competição e a aproximação com a comunidade. “O Campeonato Barbarense de Futebol Amador é uma das competições mais tradicionais da nossa cidade. Nosso objetivo e da gestão do prefeito Rafael Piovezan é fortalecer o esporte local e proporcionar momentos de integração e lazer para a população. Este evento é mais uma forma de valorização do futebol amador”, destacou .

Na 1ª divisão, o campeonato contará com dois grupos na fase inicial. As equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos, classificando-se os quatro melhores de cada para a segunda fase.

No Grupo A estão Grêmio Orquídeas (atual campeão da 1ª Divisão), Mollon FC (atual campeão da 2ª Divisão), Bosque FC, São Fernando, Zabani FC e Chapecoense SBO. Já o Grupo B é formado por Real Ferroviário, Linópolis City, Atlético Barbarense, Milionários, Tremendão, Esmeralda e Paysandú.

A competição da 2ª divisão também começa no dia 18 de abril, com partidas distribuídas entre sábado e domingo em diferentes campos da cidade.

A divisão será composta por três grupos na primeira fase, com 15 equipes no total.O Grupo A será formado por Amigos Futebol é Resenha, Unidos Inocoop, Lunáticos, Porto FC e Roma. No Grupo B estão ADT, CAE FC, África, Planalto do Sol e Bernaboche. Já o Grupo C reúne São Joaquim, Migué FC, Real Brasília, Unidos Europa e Unidos da Linha.

Avançam para a próxima fase as duas melhores equipes de cada grupo, além das duas melhores terceiras entre os três grupos.

Veja a tabela

1ª Divisão – 1ª fase

1ª rodada – 18/04/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – Real Ferroviário x Linópolis City

15h30 – Mirzinho Daniel – Grêmio Orquídea x Mollon FC

15h30 – Campo do Laudissi – Paysandú x Atlético Barbarense

15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Esmeralda x Milionários

2ª rodada – 25/04/2026 (sábado)

15h30 – Mirzinho Daniel – Real Ferroviário x Milionários

15h30 – Campo do Laudissi – Linópolis City x Atlético Barbarense

15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Paysandú x Tremendão

3ª rodada – 02/05/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – Atlético Barbarense x Esmeralda

15h30 – Mirzinho Daniel – São Fernando x Chapecoense

15h30 – Campo do Laudissi – Grêmio Orquídea x Zabani FC

13h45 – Campo do Mollon – Linópolis City x Paysandú

15h30 – Campo do Mollon – Mollon FC x Bosque FC

13h45 – Campo do Santa Rita – Milionários x Tremendão

4ª rodada – 09/05/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – Chapecoense x Zabani FC

15h30 – Mirzinho Daniel – Milionários x Paissandú

15h30 – Campo do Santa Rita – Atlético Barbarense x Real Ferroviário

13h45 – Campo do Laudissi – São Fernando x Bosque FC

15h30 – Campo do Laudissi – Tremendão x Esmeralda

5ª rodada – 16/05/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – Tremendão x Atlético Barbarense

15h30 – Mirzinho Daniel – Bosque FC x Grêmio Orquídea

13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Paysandú x Real Ferroviário

15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Zabani FC x São Fernando

13h45 – Campo do Laudissi – Esmeralda x Linópolis City

15h30 – Campo do Laudissi – Mollon FC x Chapecoense

6ª rodada – 23/05/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – Zabani FC x Bosque FC

15h30 – Mirzinho Daniel – Real Ferroviário x Esmeralda

13h45 – Campo do Laudissi – São Fernando x Mollon FC

15h30 – Campo do Laudissi – Atlético Barbarense x Milionários

13h45 – Campo do Santa Rita – Chapecoense x Grêmio Orquídea

15h30 – Campo do Santa Rita – Linópolis City x Tremendão

7ª rodada – 30/05/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – Milionários x Linópolis City

15h30 – Mirzinho Daniel – Grêmio Orquídea x São Fernando

13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Esmeralda x Paysandú

15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Mollon FC x Zabani FC

13h45 – Campo do Laudissi – Tremendão x Real Ferroviário

15h30 – Campo do Santa Rita – Bosque FC x Chapecoense

2ª Divisão – 1ª fase

1ª rodada

18/04/2026 (sábado)

13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – CAE FC x Bernaboche

13h45 – Campo do Santa Rita – África x Planalto do Sol

15h30 – Campo do Santa Rita – Unidos do Inocoop x Porto

13h45 – Campo do Laudissi – Lunáticos x Amigos Futebol e Resenha

19/04/2026 (domingo)

8h00 – Mirzinho Daniel – Real Brasília x Unidos do Europa

9h30 – Mirzinho Daniel – Unidos da Linha x Migué FC

2ª rodada

25/04/2026 (sábado)

13h45 – Mirzinho Daniel – E.C. São Joaquim x Real Brasília

13h45 – Campo do Laudissi – Porto x Lunáticos

13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Unidos do Europa x Unidos da Linha

14h30 – Campo do Jardim Europa – Roma x Unidos do Inocoop

26/04/2026 (domingo)

8h00 – Mirzinho Daniel – ADT x CAE

9h30 – Mirzinho Daniel – Bernaboche x África

3ª rodada

02/05/2026 (sábado)

13h45 – Campo do Laudissi – África x ADT

15h30 – Campo do Santa Rita – E.C. São Joaquim x Migué FC

13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Real Brasília x Unidos da Linha

15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Planalto do Sol x Bernaboche

03/05/2026 (domingo)

8h00 – Mirzinho Daniel – Amigos Futebol e Resenha x Porto

9h30 – Mirzinho Daniel – Lunáticos x Roma

4ª rodada

09/05/2026 (sábado)

13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Unidos do Inocoop x Lunáticos

15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – ADT x Planalto do Sol

13h45 – Campo do Santa Rita – Unidos do Europa x E.C. São Joaquim

14h30 – Campo do CSU – CAE x África

10/05/2026 (domingo)

8h00 – Campo do Laudissi – Roma x Amigos Futebol e Resenha

9h30 – Campo do Laudissi – Migué FC x Real Brasília

5ª rodada

16/05/2026 (sábado)

13h45 – Campo do Santa Rita – Porto x Roma

15h30 – Campo do Santa Rita – Bernaboche x ADT

13h45 – Campo do Mollon – Amigos Futebol e Resenha x Unidos do Inocoop

15h30 – Campo do Mollon – Planalto do Sol x CAE

17/05/2026 (domingo)

8h00 – Campo do Laudissi – Unidos da Linha x E.C. São Joaquim

9h30 – Campo do Laudissi – Migué FC x Unidos do Europa