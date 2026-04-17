Media Day apresenta equipes e abre competição esportiva barbarense
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Esportes, realizou nesta quinta-feira (16) o Media Day do Campeonato Barbarense de Futebol Amador 2026. O evento aconteceu no espaço de eventos da Secretaria de Meio Ambiente e reuniu representantes das equipes da 1ª e da 2ª divisões, além de jornalistas da cidade e da região.
A iniciativa teve como objetivo apresentar oficialmente os times participantes da competição, que puderam exibir seus uniformes e interagir com a imprensa. Durante o encontro, os atletas concederam entrevistas e participaram da produção de conteúdos sobre o campeonato, ampliando a visibilidade do futebol amador barbarense.
O Campeonato Barbarense de Futebol Amador é uma das principais competições esportivas do município e terá início neste fim de semana (veja a tabela completa abaixo). A edição 2026 contará com 13 equipes na 1ª Divisão, divididas em dois grupos, e 15 equipes na 2ª Divisão, organizadas em três grupos.
Comunidade
Para o secretário de Esportes, Vinicius Furlan, o Media Day reforça a importância da competição e a aproximação com a comunidade. “O Campeonato Barbarense de Futebol Amador é uma das competições mais tradicionais da nossa cidade. Nosso objetivo e da gestão do prefeito Rafael Piovezan é fortalecer o esporte local e proporcionar momentos de integração e lazer para a população. Este evento é mais uma forma de valorização do futebol amador”, destacou .
Na 1ª divisão, o campeonato contará com dois grupos na fase inicial. As equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos, classificando-se os quatro melhores de cada para a segunda fase.
No Grupo A estão Grêmio Orquídeas (atual campeão da 1ª Divisão), Mollon FC (atual campeão da 2ª Divisão), Bosque FC, São Fernando, Zabani FC e Chapecoense SBO. Já o Grupo B é formado por Real Ferroviário, Linópolis City, Atlético Barbarense, Milionários, Tremendão, Esmeralda e Paysandú.
A competição da 2ª divisão também começa no dia 18 de abril, com partidas distribuídas entre sábado e domingo em diferentes campos da cidade.
A divisão será composta por três grupos na primeira fase, com 15 equipes no total.O Grupo A será formado por Amigos Futebol é Resenha, Unidos Inocoop, Lunáticos, Porto FC e Roma. No Grupo B estão ADT, CAE FC, África, Planalto do Sol e Bernaboche. Já o Grupo C reúne São Joaquim, Migué FC, Real Brasília, Unidos Europa e Unidos da Linha.
Avançam para a próxima fase as duas melhores equipes de cada grupo, além das duas melhores terceiras entre os três grupos.
Veja a tabela
1ª Divisão – 1ª fase
1ª rodada – 18/04/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – Real Ferroviário x Linópolis City
15h30 – Mirzinho Daniel – Grêmio Orquídea x Mollon FC
15h30 – Campo do Laudissi – Paysandú x Atlético Barbarense
15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Esmeralda x Milionários
2ª rodada – 25/04/2026 (sábado)
15h30 – Mirzinho Daniel – Real Ferroviário x Milionários
15h30 – Campo do Laudissi – Linópolis City x Atlético Barbarense
15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Paysandú x Tremendão
3ª rodada – 02/05/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – Atlético Barbarense x Esmeralda
15h30 – Mirzinho Daniel – São Fernando x Chapecoense
15h30 – Campo do Laudissi – Grêmio Orquídea x Zabani FC
13h45 – Campo do Mollon – Linópolis City x Paysandú
15h30 – Campo do Mollon – Mollon FC x Bosque FC
13h45 – Campo do Santa Rita – Milionários x Tremendão
4ª rodada – 09/05/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – Chapecoense x Zabani FC
15h30 – Mirzinho Daniel – Milionários x Paissandú
15h30 – Campo do Santa Rita – Atlético Barbarense x Real Ferroviário
13h45 – Campo do Laudissi – São Fernando x Bosque FC
15h30 – Campo do Laudissi – Tremendão x Esmeralda
5ª rodada – 16/05/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – Tremendão x Atlético Barbarense
15h30 – Mirzinho Daniel – Bosque FC x Grêmio Orquídea
13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Paysandú x Real Ferroviário
15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Zabani FC x São Fernando
13h45 – Campo do Laudissi – Esmeralda x Linópolis City
15h30 – Campo do Laudissi – Mollon FC x Chapecoense
6ª rodada – 23/05/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – Zabani FC x Bosque FC
15h30 – Mirzinho Daniel – Real Ferroviário x Esmeralda
13h45 – Campo do Laudissi – São Fernando x Mollon FC
15h30 – Campo do Laudissi – Atlético Barbarense x Milionários
13h45 – Campo do Santa Rita – Chapecoense x Grêmio Orquídea
15h30 – Campo do Santa Rita – Linópolis City x Tremendão
7ª rodada – 30/05/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – Milionários x Linópolis City
15h30 – Mirzinho Daniel – Grêmio Orquídea x São Fernando
13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Esmeralda x Paysandú
15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Mollon FC x Zabani FC
13h45 – Campo do Laudissi – Tremendão x Real Ferroviário
15h30 – Campo do Santa Rita – Bosque FC x Chapecoense
2ª Divisão – 1ª fase
1ª rodada
18/04/2026 (sábado)
13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – CAE FC x Bernaboche
13h45 – Campo do Santa Rita – África x Planalto do Sol
15h30 – Campo do Santa Rita – Unidos do Inocoop x Porto
13h45 – Campo do Laudissi – Lunáticos x Amigos Futebol e Resenha
19/04/2026 (domingo)
8h00 – Mirzinho Daniel – Real Brasília x Unidos do Europa
9h30 – Mirzinho Daniel – Unidos da Linha x Migué FC
2ª rodada
25/04/2026 (sábado)
13h45 – Mirzinho Daniel – E.C. São Joaquim x Real Brasília
13h45 – Campo do Laudissi – Porto x Lunáticos
13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Unidos do Europa x Unidos da Linha
14h30 – Campo do Jardim Europa – Roma x Unidos do Inocoop
26/04/2026 (domingo)
8h00 – Mirzinho Daniel – ADT x CAE
9h30 – Mirzinho Daniel – Bernaboche x África
3ª rodada
02/05/2026 (sábado)
13h45 – Campo do Laudissi – África x ADT
15h30 – Campo do Santa Rita – E.C. São Joaquim x Migué FC
13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Real Brasília x Unidos da Linha
15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Planalto do Sol x Bernaboche
03/05/2026 (domingo)
8h00 – Mirzinho Daniel – Amigos Futebol e Resenha x Porto
9h30 – Mirzinho Daniel – Lunáticos x Roma
4ª rodada
09/05/2026 (sábado)
13h45 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – Unidos do Inocoop x Lunáticos
15h30 – Campo do Jardim Pérola (Guarda Municipal) – ADT x Planalto do Sol
13h45 – Campo do Santa Rita – Unidos do Europa x E.C. São Joaquim
14h30 – Campo do CSU – CAE x África
10/05/2026 (domingo)
8h00 – Campo do Laudissi – Roma x Amigos Futebol e Resenha
9h30 – Campo do Laudissi – Migué FC x Real Brasília
5ª rodada
16/05/2026 (sábado)
13h45 – Campo do Santa Rita – Porto x Roma
15h30 – Campo do Santa Rita – Bernaboche x ADT
13h45 – Campo do Mollon – Amigos Futebol e Resenha x Unidos do Inocoop
15h30 – Campo do Mollon – Planalto do Sol x CAE
17/05/2026 (domingo)
8h00 – Campo do Laudissi – Unidos da Linha x E.C. São Joaquim
9h30 – Campo do Laudissi – Migué FC x Unidos do Europa