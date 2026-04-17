A BYD acelerou nesta quinta-feira (16) a expansão de sua operação em Camaçari (BA) ao anunciar a integração de mais de 400 novos profissionais ao complexo baiano. Com as contratações, a empresa passa a contar com quase 4 mil colaboradores diretos brasileiros na unidade e projeta superar 6 mil empregos diretos nos próximos meses.

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Considerando também os cerca de 3.700 brasileiros que atuam nas construtoras terceirizadas responsáveis pelas obras de ampliação, a expectativa é que o complexo alcance 10 mil trabalhadores brasileiros ainda este ano.

Dos 410 novos colaboradores, cerca de 200 passam a atuar na fábrica de montagem final de veículos. A área de baterias recebe 78 novos trabalhadores, enquanto os demais profissionais serão destinados às operações de motores e autopeças. A maior parte das vagas é para o cargo de operador, refletindo o crescimento das atividades industriais no complexo.



A nova rodada de contratações acompanha o avanço das próximas fases industriais da fábrica, incluindo a entrada em operação das futuras linhas de soldagem, estamparia e pintura, previstas para este ano. Com a ampliação da estrutura, a empresa avança na formação de uma cadeia produtiva mais robusta na Bahia, com impacto direto na geração de renda, na qualificação profissional e no fortalecimento da indústria local.

Para o Vice-Presidente Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy, a expansão da operação em Camaçari representa um marco para a indústria brasileira. “A chegada de mais de 400 novos profissionais mostra que a BYD segue avançando de forma consistente na Bahia, combinando expansão industrial, geração de empregos e desenvolvimento regional. Estamos falando de uma operação que já reúne quase 4 mil colaboradores diretos e que deve superar 6 mil empregos diretos nos próximos meses. Considerando os terceirizados, vamos chegar a 10 mil trabalhadores brasileiros no complexo em breve. É um crescimento que reforça o papel estratégico de Camaçari para a BYD e para o futuro da mobilidade no Brasil.”

Mais oportunidades

O processo de contratação da BYD segue critérios estruturados e a empresa não cobra por vagas nem envia cartas para os candidatos. Não há exigência de idade mínima específica para ocupar funções na empresa, sendo as oportunidades acessíveis a profissionais de diferentes faixas etárias, conforme os requisitos de cada cargo.

As vagas de emprego são disponibilizadas no CIAT e SineBahia assim como na plataforma Gupy (bydbrasil.gupy.io) e no perfil da BYD no Linkedin (Link). A estratégia de recrutamento considera todas as etapas do processo seletivo, desde a triagem inicial até a formação de um banco de talentos. Mesmo candidatos que não são imediatamente contratados permanecem no sistema, ampliando suas chances em futuras oportunidades. A empresa também reforça a importância de manter currículos atualizados nos canais oficiais e estar atento aos órgãos parceiros.

SOBRE A BYD

A BYD é líder global na produção de veículos elétricos e híbridos plug-in. Com mais de 10 anos de atuação no Brasil, mantém fábricas de módulos fotovoltaicos e chassis de ônibus elétricos em Campinas (SP), baterias em Manaus (AM) e veículos de passeio eletrificados em Camaçari (BA). A empresa também atua em sistemas de armazenamento de energia e em soluções de transporte sobre trilhos, sendo responsável pelo desenvolvimento do monotrilho da Linha 17–Ouro do Metrô, em São Paulo. Em 2025, a BYD ultrapassou a marca de 207 mil veículos em circulação no país, consolidando seu papel como protagonista da transição energética e avançando em sua missão global de contribuir para a redução de 1 °C na temperatura do planeta.

GWM completa 3 anos de Brasil com live especial

A GWM Brasil transmite na próxima quinta-feira, 23, uma live especial em comemoração aos seus três anos de operação no país. A gravação, que tem como cenário o showroom GWM Carrera no Shopping Eldorado, em São Paulo (SP), será uma das formas de celebrar a presença da marca em território nacional, além da sua conexão com o público brasileiro ao longo desse período. A transmissão será feita nos canais oficiais da autotech no YouTube, LinkedIn e Instagram.

Durante a live, os executivos Alexandre Oliveira (Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede), Daniel Conte (Diretor de Pós-Venda) e Guilherme Telles (Diretor de Planejamento de Produto) vão mostrar um panorama da trajetória da GWM no Brasil, destacando conquistas, evolução do portfólio e os próximos passos da marca no país, com foco em inovação, tecnologia e experiência do cliente.

A apresentação, em formato dinâmico, será conduzida por Leticia Datena diretamente do lounge do evento, enquanto a cantora Paula Lima sobe ao palco com um show exclusivo que traduz sua forte sinergia com a GWM. Assim como sua música carrega a essência da brasilidade em cada interpretação, a marca, embora de origem chinesa, já demonstra raízes cada vez mais sólidas no mercado brasileiro, criando uma conexão autêntica com o público.

A ação terá ainda a participação dos influenciadores Leandro Mello (@pilotoleandromello), especialista em performance e 4×4, e Mateus Afonso (@eletricarbr), referência em veículos eletrificados, em um bate-papo descontraído. Além disso, três clientes da marca participarão por meio de depoimentos em vídeo pré-gravados, que serão exibidos e comentados ao vivo, reforçando a proximidade da GWM com seus consumidores.

Serviço:

Data: 23 de abril de 2026

Horário: 20h

Duração: 60 minutos (estimados)

Local: Showroom GWM Carrera, Shopping Eldorado — São Paulo, SP

Onde assistir: YouTube, LinkedIn e Instagram oficiais da GWM Brasil