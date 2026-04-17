A pauta destacou o ato de bravura do homem que morreu após salvar duas pessoas durante temporal na região de Campinas, em 2017

A Câmara Municipal de Sumaré sediou, no último sábado (11), a 3ª sessão ordinária do Parlamento Jovem. O ponto central da Ordem do Dia foi a aprovação de uma moção de congratulação a Eduardo Gomes da Silva, reconhecido pelos jovens parlamentares como um símbolo de coragem e heroísmo por seu ato de sacrifício durante um temporal na região. A moção foi apresentada pela presidente da Mesa Diretora, a parlamentar jovem Emilly Gabriele Silveira Martins, e aprovada com 10 votos favoráveis.

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O homenageado perdeu a vida em um forte temporal registrado na cidade de Campinas, no dia 18 de novembro de 2017. Na ocasião, Eduardo enfrentou a correnteza para retirar duas pessoas que estavam presas dentro de um veículo. Após conseguir colocar as vítimas em segurança, ele foi levado pela força da enxurrada e não resistiu.

O ato de bravura de Eduardo, que priorizou o resgate das vítimas em meio à inundação, foi destacado durante a sessão como um exemplo de altruísmo e cidadania que merece o reconhecimento oficial do Legislativo jovem.

Educação e Cidadania no Parlamento Jovem

Além das votações, o encontro promoveu a palestra “Além da vontade: o que os jovens precisam saber sobre consentimento”, ministrada por representantes da Comissão da Mulher da OAB Sumaré, composta pelas advogadas Micaeli Fernanda Silva Santos, Maria Carolina Basso e Karina Rodrigues.

A palestra proporcionou um espaço de reflexão sobre a ética nas relações interpessoais e os limites do consentimento, abordando a gravidade da violência de gênero e as implicações legais de atos praticados sem anuência. A iniciativa integra o ciclo de capacitação dos jovens parlamentares, visando o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre direitos e deveres na sociedade.

Escola do Legislativo

O Parlamento Jovem é um projeto coordenado pela Escola do Legislativo de Sumaré, presidida pelo vereador Dudu Lima (Cidadania). O programa busca aproximar os estudantes da rotina parlamentar, incentivando a participação política e a discussão de temas de relevância social.

A aprovação da moção e a realização da palestra reforçam o papel do Parlamento Jovem como um ambiente de aprendizado que une o rito legislativo à valorização de exemplos de conduta ética e solidária na comunidade local.